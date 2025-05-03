Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Î¿·¾ï¼±¡©Ç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ù¤·¤¿5¤Ä¤Î¤³¤È
︎1.¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¼ó¤Î¸å¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤ËÂÇ¤Ä
Ç¤Ç¤ÏÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ë¤´¤¯µ©¤Ë°À¤Î¼ðáç¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÃí¼ÍÉô°ÌÆù¼ð¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó´ØÏ¢Æù¼ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó°Ê³°¤ÎÃí¼Í¤Ç¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÃí¼ÍÉô°ÌÆù¼ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃí¼ÍÉô°ÌÆù¼ð¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤Ï³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤·¤³¤ê¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î·ò¹¯¤ÊÁÈ¿¥¤â´Þ¤á¤ÆÀÚ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¼ðáç¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ËÀÚ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡ÊÂÀè¡¢Èø¤Ê¤É¡Ë¤ËÃí¼Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤ÈÇ¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤Î¡ÖÃí¼ÍÉô°ÌÆù¼ð¡×¤Ï10000Æ¬¤Ë1Æ¬¤ÈÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÂµ¤¤ËØí´µ¤¹¤ëÇ¤Î¿ô¤ÎÊý¤Ï°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
︎2.FIP¤ÏÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
ÇÅÁÀ÷ÀÊ¢Ëì±ê¡ÊFIP¡Ë¤Ï¡¢Ç¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ÒÇ¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Î´Ö¡¢¤³¤ÎFIP¤Ë¤Ï¼£ÎÅÌô¤¬¤Ê¤¯¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï100%¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢FIP¤Î¼£ÎÅÌô¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢FIP¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤â¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½õ¤«¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¼«Âð¤Ç¤ÎÅêÌô¤Ç¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÌô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÇ¤¬¿ôÆü¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤Æ¤â»Ä¹ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ëFIP¤Ë¼£ÎÅÌô¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ç¤ò»ô¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
︎3.¿ÕÂ¡ÉÂ¤¬ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Ç¤Î3Æ¬¤Ë1Æ¬¤Ï¿ÕÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤Ï°ìÅÙ°¤¯¤Ê¤ë¤ÈºÆÀ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¤ÎËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÅÀÅ©¤äÅêÌô¡¢¿©»ö´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÎðÇ¤Î¡Ö½ÉÌ¿¤ÎÉÂ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¿·Ìô¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ×¾²»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2027Ç¯½Õ¤´¤í¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î°¦Ç²È¤ÎÃíÌÜ¤È´üÂÔ¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
︎4.¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë
Ç¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ò¥êー¥Àー¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÄÂÎ¼±ÊÌÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤«¤é»ô¤¤¼ç¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÁõÃåµÁÌ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯6·î1Æü¤«¤é¡¢¥Ö¥êー¥Àー¤ä¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸¤¤äÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ÎÁõÃå¤¬µÁÌ³²½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥êー¥Àー¤ä¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ç¤Ë¤ÏÁ´Æ¬¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬ÁõÃåºÑ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹(»ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¾ðÊó¤òÈÎÇä¼Ô¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ÎÁõÃåÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä»þ¤ÎÁõÃå¤ÎµÁÌ³²½¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸åÁõÃåÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤äÊÝ¸îÇ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ÎÁõÃå¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê°¦Ç¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯È¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÁõÃå¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
︎5.Ç¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë
¿Í´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ø²æ¤Ç³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËÉ¬¤º¤È¤¤¤¦¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¸¤Ç¤Î¼ê½Ñ¸å¤Ï¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¸¤Ç¤Ë¤â¤è¤êÁá¤¯½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Æ°ÊªÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇ¤Ï¸¤¤è¤ê¤â¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¿åÃæ¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿å¤ÎÄñ¹³¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿åÃæ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤·¤ÆÇ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±óÊý¤«¤éÇ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ÆÄÌ±¡¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¿·¤·¤¤½Ã°åÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
︎¤Þ¤È¤á
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»ô¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½Ã°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢FIP¤È¿ÕÂ¡ÉÂ¤È¤¤¤¦Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅÌô¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½Ã°å»Õ¤ä°¦Ç²È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤âºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¡¢°¦Ç¤òÉÂµ¤¤«¤éµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)