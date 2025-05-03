¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛËÌ³¤³Ø±àÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í±¦ÏÓ¡¦¹©Æ£ÂÙ¸Ê¡¡£±£±µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁ°¤Ç£¶²ó£±£°Ã¥»°¿¶
¢¡»¥ËÚÏ»Âç³ØÌîµå¡þ½Õµ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£±ÀáÂè£²Æü¡¡ËÌ³¤³Ø±àÂç£³¡ß¡½£²À±ÜÌÆ»ÅÔÂç¡Ê£²Æü¡¦»¥ËÚ±ß»³µå¾ì¡Ë
¡¡£³µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ËÌ³¤³Ø±àÂç¤Ï¡¢À±ÜÌÆ»ÅÔÂç¤Ë£³¡½£²¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢³«Ëë¤«¤éÏ¢¾¡È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤Î¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦¹©Æ£ÂÙ¸Ê¡Ê£´Ç¯¡áËÌ³¤¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²°ÂÂÇ£±£°Ã¥»°¿¶¤Î¼«ÀÕÅÀ£°¤È¹¥Åê¡£½¸·ë¤·¤¿¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÂç¿Í¡É¤Î¹©Æ£¤¬¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£É÷Â®£±£°¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£¶²ó£±¼ºÅÀ¡£¡Ö£±¡Á£³Ç¯À¸¤Îº¢¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ë²Ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤«¤é¡¢Ã¦ÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Åêµå¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥ß¥Ã¥È¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×ÊÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É±ü¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££²²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢Ä¾µå»°Ï¢Åê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£·Ú¤¯Åê¤²¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£´¥¥í¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î£²¼ººö¤È»Í»àµå¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÅêµå¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åçºê·½²ð´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´¿Í¤Ê¤É£Î£Ð£Â£±£±µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ê£¿ô¿ÍÂÎÀ©¤Ç»ë»¡¡££³¿ÍÂÎÀ©¤Îµð¿Í¡¦ÀÄÌÚ¹â¹¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¡ÊÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡ËÂ½¿§¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£¹²ó¤Ë£±ÈÖ¡¦ÃæÅçÉ¢º¸Íã¼ê¡Ê£´Ç¯¡á»¥ËÚÆüÂç¡Ë¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££²Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÊÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë
¡¡¢¡¹©Æ£¡¡ÂÙ¸Ê¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤¤¤¡Ë£²£°£°£³Ç¯£¹·î£²£¹Æü¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡££²£±ºÐ¡£»¥ËÚ¾ïÈØÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à£Ô¡¦£Ô£Â£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Åö»þ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊá¼ê¡£ËÌ³¤¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££³Ç¯½Õ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¹µ¤¨¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ËÌ³¤³Ø±àÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£´¾¡¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£