±óÌî¤Ê¤®¤³¡¢°¦Ç¤Ø¤ÎµîÀª¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×ÀÁÊ¤¨¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤«¡Ä²¿¤½¤ì¡©¡×
½÷Í¥±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê45¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ç¤Ø¤ÎµîÀª¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
±óÌî¤Ï¡Ö¡ØµîÀª¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¡Ù¡×¤È¤·¡¢º£¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿3É¤¤ÎÍºÇ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇµîÀª¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµîÀª¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯¾ð´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤¬Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¶ì¤·¤à»ö¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¥ÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËÉ¤°¤Î¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡Ö¡Ø²¿¤ÇµîÀª¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î»Ò¤Î¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡ØµîÀª¤Ï¿Í´Ö¤Î¥¨¥´¤À¤è¡Ù¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡¢²¾¤ËµîÀª¼ê½Ñ¤ò¤»¤º¤Ë¤¤¿»ÒÃ£¤ò¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÏÁ´¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤¦Ìä¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ö²¿É¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£±ÒÀ¸ÌÌ¡¢¤´ÈÓÂå¡¢¸¡¿Ç¡¢¼£ÎÅ¡¢¼ê½Ñ¡ÄÎã¤¨ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ÒÁ´°÷¤ò¸«¼é¤ëÁ°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ä·ë¶É¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«¤Ë¤ª¾ù¤ê¤¹¤ëÌõ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈË¿£¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯»ö¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤Î¥¨¥´¡£»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤«¡Ä°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤«¡Ä²¿¤½¤ì¡©¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡Ä¡¡º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë"¤¤¤Î¤Á"¤òÍ¥¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç¼é¤êÈ´¤¯»ö¤³¤½Àµ¤·¤¤°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£