´ØÅì¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÏÅ·µ¤²óÉü¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÌëÃÙ¤¯±«
¤¤Î¤¦¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤µ¤Ë¤«¤±¤Æ±«±À¤ÏËÌÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤¬»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ»Åì¤Ç¤ÏÍ¼Êýº¢¤Þ¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄ«¤«¤é¹¤¯À²¤ì¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤¤Î¤¦¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë25ÅÙ°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹(Æü)¤ÏËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ(·î)¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î(²Ð)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÇÏ¾ì â«µ±¡Ë