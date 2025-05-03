¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¡¡6²ó¤ËÊø¤ì¤ë¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î¼Ú¶â5
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È0¡Ý4ºå¿À¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËÊø¤ì¤¿¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç3¼ºÅÀ¡£
¡¡²áµî4Àï2¾¡0ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ¤À¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ë¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤Ë5°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÇÎíÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£