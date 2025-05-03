°æ¾å¾°Ìï¤¬¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇKOÀë¸À¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¡¡4Ç¯¤Ö¤êËÜÅÚ¾åÎ¦²ñ¸«¤Ç¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÈÂÐÌÌ¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ÄÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¡×17ÉÃ¤ÎÍ§¹¥Åª¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¾Ð¤ß
°æ¾å¾°ÌïVS¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ï²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎ¾¼Ô¤¬²ñ¸«¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏPrime Video¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬29¾¡¡Ê26KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬26¾¡¡Ê14KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡4ÃÄÂÎ¤ÈÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁ°¤Ë¡¢°æ¾å¤ÏÇö¤¤¿§¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä©Àï¼Ô¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÌ³¤á¤ëWBOÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢Æ±µé10°Ì¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÃÅ¾å¤ËÊÂ¤Ó¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÈÌó17ÉÃâË¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ª¤¨¤ë¤È¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï°æ¾å¤ÎÇØÃæ¤òÃ¡¤¡¢°æ¾å¤âÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Í§¹¥Åª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¾åÎ¦¡£³¤³°³«ºÅ¤Ï5ÅÙÌÜ¤À¡£¡ÖÁ°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£º£²óT¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¡×¡£ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Âçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î5Æü¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎÀï¾¡µÇ°Æü¡Ö¥·¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¡×¡£¥á¥¥·¥³·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÎÂ¸ºß¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°æ¾å¤Ï¡ÖÅöÆü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÃæÈ×KO¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤¤¤¤·Á¤Î»î¹ç¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿°æ¾å¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¹ðÇò¤·¡¢¡ÖÅöÆü¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎÆ±»þËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡£KO¾¡¤Á¤Ê¤é¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÎòÂåÃ±ÆÈºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦Àï23KO¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏWBA1°Ì¤Î¤Û¤«¡¢IBF8°Ì¡¢WBO10°Ì¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¤·¤Æ¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¤À¡£±¦¹½¤¨¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£15Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢13ÀïÌÜ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï14Ï¢¾¡¤Ç°æ¾åÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×Ãæ¥È¥Ã¥×¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£¤Ç¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¶â¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð100Ç¯¸å¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡×¤È°æ¾å¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¶½¹Ô¤Ï¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤¬¥Ð¥¹¥±¥¹¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÃæÌî´´»Î¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤ÈÆ±µé10²óÀï¤ò¼Â»Ü¡£Prime VideoÇÛ¿®¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÏÀáÌÜ¤Î30¡¢31»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¡ÖMGM GRAND¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä¡¢ÂçÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤ÖÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö²øÊª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿°æ¾å¤ÎµðÂç¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¡£1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅþÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï300¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾åÎ¦¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÇ®µ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë