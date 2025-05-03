µð¿Í¡¦½©¹Í¥¿Í¤¬º£µ¨£±·³½é¹çÎ®¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê³°Ìî¡Ö¶¥Áè£±ÏÈ¡×¥Á¥ã¥ó¥¹¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡££Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ïº£µ¨½é¤Î±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¼¼Æâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤«¤é¡Ö¤³¤³¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿´üÂÔ¤ÎÇØÈÖ¹æ£µ£µ¡££±·³ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹£µÇ¯ÌÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢£´Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡µð¿Í¤Î³°Ìî¤Ï¸½¾õ£±ÏÈ¤¬¡Ö¶¥ÁèÏÈ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý¤¬³«ËëÄ¾Á°¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¶ÚÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£³«ËëÅö½é¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¼ãÎÓ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤¬¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£´·îÃæ½Ü¤«¤éº¸¼ê¿Æ»ØÄË¤Î¤¿¤á°ì»þÎ¥Ã¦¡££±·³Éüµ¢»þ¤Ë¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á£´·îÃæ½Ü¤«¤é³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤¬¼ã¼ê¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥³¥¨¤â£²·³¹ß³Ê¸å¤Ë±¦ÉªÄË¤Ç¸Î¾ãÈÉ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÇëÈø¡¢ºû¸¶¡¢²¬ÅÄ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÆâÌî¼ê¤ÎÃæ»³¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±¤ëÁª¼ê¤Ï¸½¾õ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë£·ÈÖ¡¦º¸Íã¤Ç½Ð¾ì¤·¤ÆÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë£±·³¹çÎ®¤·¤¿½©¹¤Ïº¸Íã¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È´Ý¤¬ÉÔºß¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£·²Íº³äµò¤Î³°Ìî¼êÁè¤¤¡¢£±·³À¸¤»Ä¤ê¤Ø£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë