¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤äÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç°Æ¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬Äó¼¨¡ÄÊÆÂ¦¤Ï¡Ö¼Ö¤Ï¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×¤È¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¹õÌÚ·òÂÀÏ¯¡¢²¼Î¤²í¿Ã¡ÛÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï£±ÆüÍ¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²ÆüÄ«¡Ë¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖÅ±ÇÑ¤Ë¸þ¤±¤¿£²²óÌÜ¤Î³ÕÎ½¶¨µÄ¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦ÂåÉ½¤ÎÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤äÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç°Æ¤Ê¤É¤òÊÆÂ¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¤¬¡¢ÊÆÂ¦¤Ï¡¢¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÂ¦¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡ËÂåÉ½¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤¬»²²Ã¤·¡¢Ìó£²»þ´Ö£±£°Ê¬¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï¶¨µÄ¸å¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ò£±¡ÓÆüÊÆ´Ö¤ÎËÇ°×¤Î³ÈÂç¡Ò£²¡ÓÈó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¡Ò£³¡Ó·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¡½¡½¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££µ·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢³ÕÎ½¶¨µÄ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¦½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¶¨µÄ¤ò£²Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¤¬¡¢ÊÆÂ¦¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬£´·î¤Ë¼¨¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¾å¾è¤»Ê¬¡ÊÆüËÜ¤Ï£±£´¡ó¡Ë¤À¤±¤ò¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î´ØÀÇ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÇÇ§¼±¤Ë¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖÂô»á¤Ï¶¨µÄ¤Ç¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤äÂçÆ¦¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ï²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁÍÑ¤ä¡¢¹Ò¶õµ¡Ç³ÎÁ¸þ¤±¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ê¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡ËÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¢Æþ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤äÂçÆ¦¤ÎÂ¿¤¯¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¡¢ÊóÉü´ØÀÇ¤ò¤«¤±¹ç¤¦Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¸º¤ëÊ¬¤òÆüËÜ¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¡¢Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò´ÊÎ¬²½¤Ç¤¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¡ÖÍ¢Æþ¼«Æ°¼ÖÆÃÊÌ¼è°·À©ÅÙ¡Ê£Ð£È£Ð¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¡¢À©¸ÂÂæ¿ô¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¼Ö¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï°ÙÂØ¤ä¡¢ËÉ±Ò¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Ë»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Î»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÏÀÅÀ¤äµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤òµÍ¤á¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î²ÝÄ¹µé¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡£µ·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÆüÊÆ¤Î³ÕÎ½¤¬½¸ÃæÅª¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¡£ÀÖÂô»á¤Ï¡¢Àè¿Ê£·¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê£Ç£·¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤ë£¶·îÃæ¤Î¼óÇ¾´Ö¹ç°Õ¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£