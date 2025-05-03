¿ÆÀÌ¤¬¡ÈÉÔÍÑÉÊ¡É¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¡×¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢²Ç¤Î¸ÌÀ¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¡Ä¡Ö¤ä¡¢¤ä¤À¡×¡Ú¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡Û
µÁ²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¡Û
¼þ¤ê¤«¤é¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ä¾õ¶·¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤Í×µá¤òÍý²ò¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÄÌ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¡Û
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò²þ¤á¤ÆÀßÄê¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ê¬Ã´¤äÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Û
É×¤ËÍê¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼þ¤ê¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÆÀÌ¤¬ÉÔÍÑÉÊ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡Ä¡Û
¡ÖÉÔÍÑÉÊ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿ÆÀÌ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡ØÊÖ¤¹¤Ê¤éåºÎï¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¿ÆÀÌ¤Ë°ì³å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡Ø¤ä¡¢¤ä¤À¡Ù¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ä°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Î©¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¤¤å«¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¡Û
¼þ¤ê¤«¤é¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ä¾õ¶·¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤Í×µá¤òÍý²ò¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÄÌ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¡Û
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò²þ¤á¤ÆÀßÄê¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ê¬Ã´¤äÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤ËÍê¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³°Éô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼þ¤ê¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÆÀÌ¤¬ÉÔÍÑÉÊ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡Ä¡Û
¡ÖÉÔÍÑÉÊ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿ÆÀÌ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡ØÊÖ¤¹¤Ê¤éåºÎï¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¿ÆÀÌ¤Ë°ì³å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡Ø¤ä¡¢¤ä¤À¡Ù¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ä°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Î©¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¤¤å«¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë