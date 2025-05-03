¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥«¥Õ¥§Ž¢650±ß¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ž£¤ÎÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
¥«¥ë¥Ç¥£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î³°¿©¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¡£Ëè½µÅÚÍËÆü¹¹¿·¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ºÇ¶¯¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè123²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾ÆÆùÅ¹¤ä¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤âÆÈ¼«¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¢Æþ¿©ÉÊ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ë500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊÄÌ¾Î ¥«¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤¬±¿±Ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä±Ø¹½Æâ¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡£
¡Ú²èÁü19Ëç¡Û¥«¥ë¥Ç¥£¤¬Ì©¤«¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤äÆâ´Ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤äÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿©ÉÊ¤ò¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥»¥ì¥¯¥È¥»¥ó¥¹¤ÇÁª¤ÓÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ±Ø¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ë¥ä¥¨¥Á¥«¡ÊÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼Â¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤ËÎ©Àî¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Î1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢Åìµþ¤ÈÊ¼¸Ë¤Ë10Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Ãæ¡Ê¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÈ¬½Å½§¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ëÊ»ÀßÅ¹¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê10Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢7Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î / HAGARE ¥ä¥¨¥Á¥«Å¹¡×¤ÎÄ«¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÏÊ¿Æü¤ÎÂ¾¤ËÅÚÆü½Ë¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¢¤ê
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï³«Å¹¤«¤éÄ«11»þ¤Þ¤Ç¡£
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°A¥»¥Ã¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°B¥»¥Ã¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÚÊ¿Æü¡Û
¡¦A¥»¥Ã¥È¡§¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ650±ß
¡¦B¥»¥Ã¥È¡§Áª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ570±ß¡Á¡Ê¥Ñ¥ó¤Î²Á³Ê¡Ü300±ß¡Ë
Ê¿Æü¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥¸¥ã¥à¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¡¢Yogi¥Æ¥£¡¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËàÝàê¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ400±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û
¡¦¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1300±ß
¡¦2¼ï¤ÎÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1100±ß
¡¦µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥Î¡¼¥é¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1000±ß
ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È650±ß
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È650±ß¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏYogi¥Æ¥£¡¼¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£²ó¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°A¥»¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀÚ¤ê¥È¡¼¥¹¥È¤È¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥¸¥ã¥à¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÀÇ¹þ650±ß¤Ç¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥È¡¼¥¹¥È°Ê³°¤ò¥È¥ì¥¤¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿ôÊ¬¸å¤Ë¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¿©¥Ñ¥ó¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è±üÂô¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¥¯¥Ô¥É¡ª¡×¤Î¤â¤Î¡£¿©¥Ñ¥ó¤Ï¸Ñ¿§¤Î¾Æ¤ÌÜ¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Ð¥¿¡¼¤¬ÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ÎÆâÂ¦¤â¥¥á¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤í¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è±üÂô¤Î¿Íµ¤Å¹¥¯¥Ô¥É¡ª¤Î¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡¢À¸¿©¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´ÅÌ£¤Ç¡¢¤¯¤É¤µ¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£
È¾Ê¬¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤ÏÊÌÅº¤¨¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾è¤»¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë¿»¤·¤Æ¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥¸¥ã¥à¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¥³¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°ì¸ý¤Ï¥¸¥ã¥à¤È¥Ñ¥¯¥ê¡£²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¿¤é¤·¤Æ¥Ñ¥¯¥ê¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤´ÅÌ£¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ï¥Ë¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤â¿Íµ¤¡ªYogi¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢Yogi¥Æ¥£¡¼¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥ì¥â¥ó¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥ì¥â¥ó¤È¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¼«Á³¤ÊÉ÷Ì£¤ò¡¢¥ß¥ó¥È¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬°ú¤Äù¤á¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Yogi¥Æ¥£¡¼¤Î¥ì¥â¥ó¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÏÈÀþ¤¬¥¹¥¿¥Ð¤Îµì¥í¥´¤Ã¤Ý¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡¢¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î¥í¥´¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ä¥¨¥Á¥«¤ÏÅìµþ±Ø¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°·ê¾ì¥¨¥ê¥¢
ÀþÏ©¤ÈÀþÏ©¤¬¸ò¤ï¤ë¥Ï¥Ö±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«±Ä¶È¤Î°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·ãÀï¶è¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Ä«¿©¥Ë¡¼¥º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ìó11Ï©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÅìµþ±Ø¤â¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤ºÄ«¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦°û¿©Å¹¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¨¥Á¥«¤Î¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥£±¿±Ä¤Î¥Ð¥ë¡¢HAGARE¤È¤ÎÊ»ÀßÅ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â·ê¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Î¤¢¤ë¥ä¥¨¥Á¥«¡ÊÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¡Ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
²þ»¥¤«¤é¾¯¤·±ó¤¤¤³¤È¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅìµþ±Ø¼þÊÕ¤ÇÄ«¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Öº®»¨¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âî¾åÄ´Ì£ÎÁ¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ²¼³¹¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤é¤·¤µ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¶¦Â¸
¡Ö¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤òÊ»Àß¤·¤¿¡¢50ÀÊ°Ê¾å¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¹õ¡¢ÌÚÌÜ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤âÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢½¼ÅÅ¤äPCºî¶È¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¼«ÂÎ¤¬Âç¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÀÊ´Ö¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¹Æâ¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤âÌÀ¤ë¤¹¤®¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿ÆüÄ«10»þº¢¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥é¥ó¥Á¤Î¹ç´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆþÅ¹¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï5¿Í¤À¤±¡£
4¿Í³Ý¤±¤ÎÀÊ¤Ë1¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·ê¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤´¶¤¬¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Î¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¡¼¥À¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ñ¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¯¥Ô¥É¡ª¤Î¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤¬10¼ïÎà¤Û¤ÉÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥È¥ì¥¤¤Ë¹Ôµ·ÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤À3¤Ä¤Î¾®È¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÃã³Ì¼õ¤±¥×¥ì¡¼¥È¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤ÀÂî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Ë¡¢´ä±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ë¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¡£
¤É¤ì¤â¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¡×¤ÎÄÄÎóÃª¤Ç¸«´·¤ì¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¹âµéÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÇØ¿¤Ó¤·¤¿´¶¤¸¤¬¥«¥ë¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÅ¹Æâ¤òÄ¯¤á²ó¤¹Ä«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÅÔÌ±¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¡©»³²¬²È¤Î¡Ö550±ß¡¦Ä«¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÀÅ¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Ä«¡£"Ä«ÀìÍÑ"ÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹Ù³°¤òÃæ¿´¤ËµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö»³²¬²È¡×¤ò¥â¡¼¥Ë¥ó¥°°¦¹¥²È¤ÎÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¬Ìä¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸ÉôÃí¡§ËÜµ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¡¢¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ²Á³Ê¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÍÃÊ¡¦ÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈËÜÏ¢ºÜ¤Î²áµîµ»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡ÊÂçÌÚÆà ¥Ï¥ë»Ò ¡§ ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë