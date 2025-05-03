Âç¶¶Íª°Í¡¢Æþ¹¾ÎÍ²ð¥³¡¼¥Á¤ÎÀÐ¾¾Àµ¹Í»á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡¶¥±Ë³¦¤Ç°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¡Ö¾Íè¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡×
¡¡¶¥±Ë¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼£²´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤µ¤ó¡¢ÃË»ÒÇØ±Ë¤®¤Ç¸ÞÎØ£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÆþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤ó¤ò»ØÆ³¤·¤¿ÀÐ¾¾Àµ¹Í»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡Ê£Î£Ô¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐ¾¾»á¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÁÛÁü¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¶¥±Ë¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿¸½Ìò¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Î£Î£Ô¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£Á°Îã¤Ê¤Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æþ¹¾¤µ¤ó¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÀÐ¾¾»á¤Ï¡¢½êÂ°¤Î¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ç¯ÌÀ¤±º¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î£Î£Ô¤«¤é¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ç½ÉÀè¤È¤·¤ÆÆ±£Î£Ô¤ÎµòÅÀ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÈÀÜÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀÐ¾¾»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£Î£Ô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤«¤éÍè¤¿¥³¡¼¥Á¤â¤ª¤ê¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤¹¤°¤ËÀèÇÚ¥³¡¼¥Á¤é¤ËÁêÃÌ¡£²ÈÂ²¤â¤¢¤ê¡¢½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂç»þÂå¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿Ê¿°æÇì¾»¥³¡¼¥Á¤ÏÅö½é¡ÖÀÐ¾¾¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯¤«¤éÆþ¹¾¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢£³£¸ºÐ¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ·Ð¸³¤âËÉÙ¡££±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤ÏÆüËÜ¿åÏ¢¤ÎÁíÌ³¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤ë¡£¼ã¼ê¥³¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ì¤ÄÈ´¤±¤¿·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¡£Ì¾¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¸ÞÎØÁª¼ê¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎëÌÚÍÛÆó¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀâ¤«¤ì¤¿¡£ÀÐ¾¾»á¤Ï¡ÖÄ©Àï¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢º£¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÍ²ð¤äÍª°Í¤Î»þ¤Ï¡¢°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÐ¾¾»á¡££²¿Í¤Ï¡¢¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ±»á¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¡£ÀÐ¾¾»á¤ÏÁáÂçÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤ÏÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¥µ»ÎÏ¤ÏÄã¤¤¤±¤É¡¢¿å±Ë¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Êª»ö¤òÊÑ¤¨¤ëÃæ¿´¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×¡££±£µ¡Á£²£°ºÐ¤Û¤É¤ÎÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë£Î£Ô¡£¡Ö°é¤Æ¤ë¡×´Ä¶¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ÀÐ¾¾»á¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤¦¶õµ¤¤ò¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡Æþ¹¾¤µ¤ó¡¢Âç¶¶¤µ¤ó£²¿Í¤ÈÊâ¤ó¤ÀÇ¯·î¤Ï¡¢ÌµÆó¤Îºâ»º¤À¡£¡Ö¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢£²¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ»»¤·¤Æ»ØÆ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡×¡£Áª¼ê¤Î°ì¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹½¸ÃÄ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£°ì½ï¤Ë¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥´¡¼¥ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¡¢À¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡·ë¤ó¤À·ÀÌó¤Ï£´Ç¯¡££¸Æü¤ËÎ¥Æü¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï£Î£Ô¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£¾Íè¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿å±Ë³¦¤Ë¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö´õË¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¡Ê»ØÆ³¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¾Íè¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¾¡Éé¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£¸ý¤Ö¤ê¤ÏÎäÀÅ¤À¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÇ®¤¤¡£¶¥±Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¢¡ÀÐ¾¾¡¡Àµ¹Í¡Ê¤¤¤·¤Þ¤Ä¡¦¤Þ¤µ¤¿¤«¡Ë£±£¹£¸£¶Ç¯£±£±·î£²£¶Æü¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢£³£¸ºÐ¡££³ºÐ¤«¤é¶¥±Ë¤ò»Ï¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÁª¼ê¥³¡¼¥¹¡£ÁáÂçÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡££²£°£±£²Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¿åÏ¢¤ÎÁíÌ³¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¡££±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£Áª¼ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃË»ÒÊ¿±Ë¤®¤Ç¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³¸ý´Ñ¹°»á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£¹Ç¯²Æ¤«¤éÆþ¹¾ÎÍ²ð»á¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤«¤é¤ÏÂç¶¶Íª°Í»á¤Î¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡££²£µÇ¯£µ·î¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£