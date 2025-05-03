¡Ö»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤¬ÀÅ¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡×¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñÈÂÆþÄä»ß¤«¤é2¤«·î¡¡¹ñÏ¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÈÂÆþºÆ³«µá¤á¤ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤«¤é2¤«·î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö½»Ì±¤¬ÀÅ¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈÂÆþºÆ³«¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
UNRWA¡á¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¤Î¥é¥¶¥ê¡¼¥Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï2Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤«¤é2¤«·î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢½¸ÃÄÅª¤ËÈ³¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¿©ÎÁ¤ä°åÌôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÄä»ß¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ÍÆ»¾õ¶·¤¬Ãø¤·¤¯°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¶¥ê¡¼¥Ë»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤¬ÀÅ¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈÂÆþ¤ÎºÆ³«¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï2Æü¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¥Þ¥ë¥¿²¤Ç¡¢¥¬¥¶¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´ÖÃÄÂÎ¤ÎÁ¥¤¬Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¤Ë¤Ï16¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¶·â¤Ï2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼çÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÄÂÎ¤ÏÅ°Äì¤·¤¿Ä´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£