¡ÖGMO¥·¥Ö¥ä¥¨¥ó¥¿¥áº×¡×¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤éÅÐ¾ì
ÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡Ê²»»ö¶¨¡Ë¤¬5·î30Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¡ÖGMO¥·¥Ö¥ä¥¨¥ó¥¿¥áº×¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÙÀî¤¿¤«¤·¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë±é²Î²ÎÍØ¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¡¢Da¡ÝiCE¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ä¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
±é²Î²ÎÍØ¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖJAME¡¡²ÎÍØº×¡×¤Ï¡¢6·î1ÆüÀµ¸á¤«¤éLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¡£ºÙÀî¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢ÅÎ¤³¤Î¤ß¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢ºÌÀÄ¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÆ±½ê¤Ç¸á¸å7»þ³«±é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖJAME POP LIVE¡×¤Ë¤ÏDa¡ÝiCE¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢ME¡§I¤Î3ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢5·î31Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ÖJAME¡¡½Â¾Ð¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
31Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¥¥ã¥ó¡ß¥¥ã¥ó¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¤¬ÅÐ¾ì¡£6·î1Æü¤Ë¤Ï¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡¢¤¤Ä¤Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢µÈ½»¡¢¤«¤¬²°¡¢Ç¼¸À¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡ÖGMO¥·¥Ö¥ä¥¨¥ó¥¿¥áº×¡×¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤äÊ£¹ç»ÜÀß¡¢¸ø±à¤«¤é¡¢Åö¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÌó110¼Ò¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¡¢½ÂÃ«ÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£