WEST.¡¢²£¥¢¥ê¸ø±é1Ëü5000¿ÍÇ®¶¸¡ÖÂ¸Ê¬¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡ª¡×¡¡¼¡¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤âÈ¯É½¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¡Ê½Å²¬Âçµ£¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡¢¾®ÂíË¾¡Ë¤¬2Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ØWEST.LIVE TOUR 2025 A.H.O.-Audio Hang Out-¡Ù²£ÉÍ½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç1Ëü5000¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾Ð¤¤¡É¤â¡È¡É¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀWEST.ÇòÇ®¥é¥¤¥Ö
¡¡11ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎWEST.¤é¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÈAudio Hang Out¡É¡á²»¤ÇÍ·¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ£°æ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤È¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡È¥¢¥Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä¥é¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤äMC¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤Õ¤¶¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¢¥Ä¤¯´Ñ¤ë¤â¤Î¤Î¿´¤ËÁÊ¤¨¤ë²ÎÀ¼¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤¿7¿Í¡£Á´33¶Ê¡Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤à¡Ë¤òÌó2»þ´ÖÈ¾¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿7¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹¥¤ß¤â°ã¤¦¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¡¢ºÌ¤ê¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¤¤ë¡ÖA.H.O.¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ê¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ë¤Ò¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤í¤½¤¦¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ÏÀ©¸æ¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë°ìÌò¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤ÏWOWOW¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³ÚÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼²»³ÚÈÖÁÈ¡ØWOWOW¡ßWEST. "WESSION¡È¡Ù¤¬6·î29Æü¸á¸å9»þ¡ÊÁ´5²ó¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Ì©¤«¤Ë¡Ö¿¶¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀëÅÁ¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ßÀÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªWEST¤ÈÃ¯¡¹¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Âí¤¬¡Ö½ßÂÀ¡ª¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤í¡ª¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢10·î12Æü¡¢13Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼çºÅÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²Áö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¤æ¤«¤ê¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å²¬¤Ï¡ÖÂè°ìÃÆ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ßÂÀ¤Î¤ª¤«¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£²°ÂæÈÓ¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï9ÅÔ»Ô28¸ø±é28Ëü7500¿Í¤òÆ°°÷¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¤Ï4Æü´Ö5¸ø±é7Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§½Å²¬Âçµ£
AHO¤ÊWEST.¤òÂ¸Ê¬¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡ª
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¶Í»³¾È»Ë
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¡¢WEST.¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¤È¤¦¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢LIVE¤â¥¢¥Û¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤°¤é¤¤³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
WEST.¤ÎLIVE¤Ï»²²Ã·¿¤Ê¤Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤ËÇ®¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¥¢¥Û¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢§Ãæ´Ö½ßÂÀ
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿§¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢WEST.¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É¸µµ¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Û¤Û¤ÉÇ®¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¾Ð
³§¤µ¤ó¤âËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Âô»³³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊÌû²÷¤Ê´éÊ¸»ú¡Ë
¢§¿À»³ÃÒÍÎ
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ WEST.¤é¤·¤¤¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§Æ£°æÎ®À±
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏA.H.O.¤Ç¤¹¡£¡ÖAudio Hang Out¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Û¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Û¤Ê¤Î¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢²»¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤ëLIVE¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨ßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë
¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¯1¿Í¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬´ñÀ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤¢¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍÃ£¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ÆÀ§Èó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾®ÂíË¾
²Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤µËþºÜ¤Ç¤¹¡ª²»¤ÇÍ·¤ÖËÍ¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âWEST.¤ò¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾Ð¤¤¡É¤â¡È¡É¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀWEST.ÇòÇ®¥é¥¤¥Ö
¡¡11ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎWEST.¤é¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÈAudio Hang Out¡É¡á²»¤ÇÍ·¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ£°æ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤È¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿7¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹¥¤ß¤â°ã¤¦¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¡¢ºÌ¤ê¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¤¤ë¡ÖA.H.O.¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ê¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ë¤Ò¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤í¤½¤¦¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ÏÀ©¸æ¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë°ìÌò¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤ÏWOWOW¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³ÚÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼²»³ÚÈÖÁÈ¡ØWOWOW¡ßWEST. "WESSION¡È¡Ù¤¬6·î29Æü¸á¸å9»þ¡ÊÁ´5²ó¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Ì©¤«¤Ë¡Ö¿¶¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀëÅÁ¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ßÀÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªWEST¤ÈÃ¯¡¹¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Âí¤¬¡Ö½ßÂÀ¡ª¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤í¡ª¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢10·î12Æü¡¢13Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼çºÅÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²Áö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¤æ¤«¤ê¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å²¬¤Ï¡ÖÂè°ìÃÆ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ßÂÀ¤Î¤ª¤«¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£²°ÂæÈÓ¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï9ÅÔ»Ô28¸ø±é28Ëü7500¿Í¤òÆ°°÷¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¤Ï4Æü´Ö5¸ø±é7Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§½Å²¬Âçµ£
AHO¤ÊWEST.¤òÂ¸Ê¬¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡ª
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¶Í»³¾È»Ë
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¡¢WEST.¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡ØA.H.O. -Audio Hang Out-¡Ù¤È¤¦¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢LIVE¤â¥¢¥Û¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤°¤é¤¤³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
WEST.¤ÎLIVE¤Ï»²²Ã·¿¤Ê¤Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤ËÇ®¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¥¢¥Û¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢§Ãæ´Ö½ßÂÀ
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿§¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢WEST.¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É¸µµ¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Û¤Û¤ÉÇ®¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Û¤Û¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¾Ð
³§¤µ¤ó¤âËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Âô»³³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊÌû²÷¤Ê´éÊ¸»ú¡Ë
¢§¿À»³ÃÒÍÎ
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ WEST.¤é¤·¤¤¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§Æ£°æÎ®À±
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏA.H.O.¤Ç¤¹¡£¡ÖAudio Hang Out¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Û¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Û¤Ê¤Î¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢²»¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤ëLIVE¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¢¨ßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë
¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¯1¿Í¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬´ñÀ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤¢¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍÃ£¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ÆÀ§Èó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾®ÂíË¾
²Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤µËþºÜ¤Ç¤¹¡ª²»¤ÇÍ·¤ÖËÍ¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âWEST.¤ò¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£