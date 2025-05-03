ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤ÎÍýÍ³ÀâÌÀ¡¡£¶·î½ªÎ»¤Î¡Ö£Ä£Ø¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡¢£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡££³·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ì»þµÙÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦°æËÜµ®»Ë¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¹Âç¤ËÉüµ¢¤ò½Ë¤ï¤ì¡¢¡Ö¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¡¢µÙÍÜÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£¡Ö£±²ó¤âµ¯¤¤Ò¤ó¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü½é¤á¤Æµ¯¤¤¿¡×¤ÈÂç¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼ýÏ¿¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¤Í¡¢»Å»ö»Ï¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤³¤Ã¤Á¤âµ¤³Ú¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ç¥é¥¸¥ª¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï°æËÜ¤é¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸åÇÚ·Ý¿ÍÃ£¤Ø¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÎÉüµ¢È¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤é¤¬£Ã£Å£Ï¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡Ê£±£°Æü¡¦£±£±Æü¡¢Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±é¡¡¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢¤·¤¿ÉÍÅÄ¤È¥Õ¥§¥¹ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¤Û¤Ê¡¡¤ä¤ë¤Ç¡ª¡ª¡×¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¥Õ¥§¥¹¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¸åÇÚ·Ý¿ÍÃ£¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£¶·î£²£¶Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£³£²Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤ä¡¢²Æ¤ËÁêÊý¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Î¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£