¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×Éüµ¢¥é¥¸¥ª¤ÇÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¤¢¤¬¤ë¡×¡ÖÀ¼Ê¹¤¯¤È¸µµ¤½Ð¤ë¡×
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë3·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬¡¢2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éüµ¢¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â°Â¿´¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤¿ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡¡ÀÖ±Æ¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÇ¦¼Ô¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÉÍÅÄ¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Î°æËÜµ®»Ë¤¬¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ªµ¢¤ê¡¼¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡µÙÍÜÃæ¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¡Ö°ì²ó¤âµ¯¤¤Ò¤ó¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü½é¤á¤Æµ¯¤¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦¼Ö¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ç³¤ÊÕ¤ò¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£°ìÈÖ¤Ï¿çÌ²¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸åÇÚ¤é¤È³Ú¤·µ¤¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÉÍÅÄ¤Î¹â¤é¤«¤Ê¾Ð¤¤À¼¥Ö¡¼¥¹¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÉÍÅÄ¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤òÄ°¤±¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¿´¡×¡ÖÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼Ê¹¤¯¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¤¢¤¬¤ë¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¼Ê¹¤¤¤¿¤é°Â¿´¤¹¤ë¡×¡ÖÀä¹¥Ä´¤ä¤ó¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°ì½ï¤Î¾Ð¤¤À¼¤ËËÜÅö¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÀ¼Ê¹¤¯¤ÈËÜÅö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£