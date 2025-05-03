ÈèÏ«ÅÙ¡È´í¸±¡É¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ò¹¯¡×È¾¿ôÄ¶¡¡¡Ö¥¯¥»ÈèÏ«¡×¤ËÀìÌç²È·Ù¾â
Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊÊÊ¤¬Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤ï¤ÌÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯ÅÙ¤â¤Ï¤ä1¥«·î¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤ó¤ÊÆ¯¤¯¿Í¤ÎÈèÏ«¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈèÏ«ÅÙ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï53.7¡ó¤Î¿Í¤¬´í¸±¥¾¡¼¥ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á52.7¡ó¤¬¼«Ê¬¤Ï·ò¹¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ò´Æ½¤¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥»ÈèÏ«¡×¤Î´í¸±À¤Ç¤¹¡£
Â¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤ä·ì´É¤ò°µÇ÷¤·¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¯¥»ÈèÏ«¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»öÃæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Î¤Þ¤ÞÄ¹¤¯»Å»ö¡¦ºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¡Ê31.0¡ó¡Ë¡¢Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤äºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹¡Ê28.1¡ó¡Ë¡¢°¤¤»ÑÀª¤ÇºÂ¤ë¡Ê26.5¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£