¾ÅÆîÇµÉ÷¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°½ñ¤²¼¤í¤·¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¿·¶Ê¡Ö¿ÍÀ¸Çú¾Ð¡×¤¬¡¢7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬10Æü,11¤ËÂçºå ËüÇîµÇ°¸ø±à ¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¾®ÀîºÚÅ¦¤ÎÄ¹ÃË
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉÍÅÄ¤È¡¢¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òµâ¤ß¤È¤ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Î»ì¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Music Video¤âÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Î7Æü¸á¸å8»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÀè¹Ô¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö²Î»ìÅª¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê¡¢ÎÉ¤¤²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ÊÉÍÅÄ·³ÃÄ¡Ë¤Ë²¶¤¬ÉáÃÊ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤È¤«¸ÀÍÕ¤ò¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«²Î»ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Á´°÷¤È²Î¤¤¤¿¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡£ÎÉ¤¤¶Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ï¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡¢¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¶Ê¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÂç¹ç¾§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ¾®ÀîºÚÅ¦¤ÎÄ¹ÃË
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉÍÅÄ¤È¡¢¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òµâ¤ß¤È¤ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Î»ì¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ï¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡¢¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¶Ê¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÂç¹ç¾§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£