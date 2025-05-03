TikTok¤Ë870²¯±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝ¸î¤»¤º¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÅö¶É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥êTikTok¤¬Ãæ¹ñ¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó870²¯±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈTikTok¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÃæ¹ñ¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ó³Ö¤Ç¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÎË¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EU¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¥Æ¥íÂÐºöË¡¤ä¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°ËÉ»ßË¡¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ï2Æü¡¢TikTok¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó870²¯±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤·¡¢6¥«·î°ÊÆâ¤ËË¡Îá¤¬½ç¼é¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅ¾Á÷¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆTikTok¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÂÐºö¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£