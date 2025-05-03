£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´£³£¸¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£´¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°2Æü¡ÊNY»þ´Ö11:08¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:08¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡41191.10¡Ê+438.14¡¡+1.08%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17950.27¡Ê+239.53¡¡+1.37%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37030¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+480¡¡+1.30%¡Ë
²¤½£³ô¼°2ÆüGMT15:08
±ÑFT100¡¡ 8610.23¡Ê+113.43¡¡+1.34%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23056.66¡Ê+559.68¡¡+2.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7772.38¡Ê+178.51¡¡+2.36%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.799¡Ê+0.101¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.304¡Ê+0.087¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.783¡Ê+0.060¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.274¡Ê+0.030¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.520¡Ê+0.076¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.485¡Ê+0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.181¡Ê+0.078¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.220¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.261¡Ê+0.010¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.58¡Ê-0.66¡¡-1.11%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3272.80¡Ê+50.60¡¡+1.57%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á97698.13¡Ê+1234.93¡¡+1.28%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14089047¡Ê+178077¡¡+1.27%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡41191.10¡Ê+438.14¡¡+1.08%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17950.27¡Ê+239.53¡¡+1.37%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡37030¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+480¡¡+1.30%¡Ë
²¤½£³ô¼°2ÆüGMT15:08
±ÑFT100¡¡ 8610.23¡Ê+113.43¡¡+1.34%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23056.66¡Ê+559.68¡¡+2.50%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7772.38¡Ê+178.51¡¡+2.36%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.799¡Ê+0.101¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.304¡Ê+0.087¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.783¡Ê+0.060¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.274¡Ê+0.030¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.520¡Ê+0.076¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.485¡Ê+0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.181¡Ê+0.078¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.220¡Ê+0.031¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.261¡Ê+0.010¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.58¡Ê-0.66¡¡-1.11%¡Ë
NY¶âÀèÊª6 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3272.80¡Ê+50.60¡¡+1.57%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á97698.13¡Ê+1234.93¡¡+1.28%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14089047¡Ê+178077¡¡+1.27%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì