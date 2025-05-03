¡Ú12À±ºÂÊÌ¡ùº£Æü¤Î±¿Àª¡Û5·î3Æü¤ÎÎø°¦±¿1°Ì¤Ï¤µ¤½¤êºÂ¡ª´¶À¤Î¶á¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡
5·î3Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡©ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÎø°¦Í½Êó¤ò12À±ºÂ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç♡
Âè1°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ý´¶À¤Î¶á¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤ÏÎø°¦¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦Ž¡¿·¤·¤¤Îø¤ä½Ð²ñ¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î»þ´ü¤Ç¤¹Ž¡´¶À¤Î¶á¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¤â¤¢¤êŽ¡¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¼þ¤ê¤Î°ÛÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè2°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ý¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Êý¤¬¡¢°ÛÀ¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£
º£Æü¤Ï±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÎø°¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££±¿Í¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ÆµÈ¡£
Âè3°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ýº£¤Þ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤½¤¦¡£
Îø°¦±¿¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾å¾ºÃæ¡ªÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£
Âè4°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýº£Æü¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë£±Æü¡£¿·¤·¤¤Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¡£º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ý²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£
±¿µ¤¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«¤º¤È±¿µ¤¤âÄãÌÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤Î¹¥Ä´¤Ê±¿µ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îø¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯µ¤¤Ê¿´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£
Âè6°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý»É·ãÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤ÏÌµ±ï¤Î£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Âè7°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýº£Æü¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÍß¤ÏÂç¥±¥¬¤Î¸µ¡£±óÎ¸¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡£
Âè9°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
Âè10°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ÛÀ¤Ç¤â¡¢·Ù²ü¿´¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¡£
Âè11°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÂÖÅÙ¤¬¸¶°ø¤ÇÎø¤¬·¹¤¯¤«¤â¡£
Âè12°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ý¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤êÎø¤¬ÇËÌÇ¤Ø¡£
Âè1°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ý´¶À¤Î¶á¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤ÏÎø°¦¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦Ž¡¿·¤·¤¤Îø¤ä½Ð²ñ¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î»þ´ü¤Ç¤¹Ž¡´¶À¤Î¶á¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¤â¤¢¤êŽ¡¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¼þ¤ê¤Î°ÛÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ý¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿Êý¤¬¡¢°ÛÀ¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£
º£Æü¤Ï±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÎø°¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££±¿Í¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ÆµÈ¡£
Âè3°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ýº£¤Þ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤½¤¦¡£
Îø°¦±¿¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾å¾ºÃæ¡ªÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£
Âè4°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýº£Æü¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë£±Æü¡£¿·¤·¤¤Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¡£º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ý²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£
±¿µ¤¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«¤º¤È±¿µ¤¤âÄãÌÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤Î¹¥Ä´¤Ê±¿µ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îø¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯µ¤¤Ê¿´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£
Âè6°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý»É·ãÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤ÏÌµ±ï¤Î£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Âè7°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýº£Æü¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè8°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÍß¤ÏÂç¥±¥¬¤Î¸µ¡£±óÎ¸¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡£
Âè9°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
Âè10°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ÛÀ¤Ç¤â¡¢·Ù²ü¿´¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¡£
Âè11°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÂÖÅÙ¤¬¸¶°ø¤ÇÎø¤¬·¹¤¯¤«¤â¡£
Âè12°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ý¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤êÎø¤¬ÇËÌÇ¤Ø¡£