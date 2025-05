【雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~】 5月3日10時30分~19時 開催 会場:東京都江東区「TFTホール」 入場:無料

Yostarは、対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」において、リアルイベント「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~」を東京都江東区にある「TFTホール」にて5月3日に開催する。時間は10時30分から19時まで。入場は無料となっている。

「雀魂-じゃんたま-」は、2019年4月25日にブラウザ版がリリースし、6周年を迎えた。「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~」は、同作の6周年を記念したリアルイベント。

本イベントでは、メインMCとして小林未沙さん、日向藍子さん、河野直也さんを迎え、声優が登場してのステージプログラムが実施されるほか、プロ雀士やVTuberと対局できる「対局チャレンジ」も行なわれる。会場メインステージの様子は、「雀魂-じゃんたま-」公式YouTubeチャンネルにて生放送が予定されている。

また会場内では「魂天神社 縁日」コーナーをはじめ、ここでしか入手できない6周年記念グッズなども販売される。

【【雀魂6周年】魂天神社例大祭 ティザーPV】

【ステージプログラム】

・オープニングステージ

・雀魂声優が激突!? 禁止アガリ麻雀

・チーム対抗戦オープニング

・一番漢気がある雀士は誰だ!? 漢気ドラマチック麻雀

・ツモる!四麻御殿 トークステージ

・例大祭オーラスマッチ&グランドフィナーレ

プロ雀士やVTuberと対局できる「対局チャレンジ」も開催!

会場内にて、プロ雀士陣やVTuberと対局できる「対局チャレンジ」が開催される。

「対局チャレンジ」ではプロ雀士と顔を合わせて対局ができる「プロの間」と、VTuberと相互にコミュニケーションを取りながら対局できる「Vの間」の2つのエリアが用意される。

対局チャレンジ「プロの間」について

「プロの間」では、プロ雀士と会話しながら対局を楽しめる。事前エントリーは必要ない。イベント当日、会場にて整理券が配布される。

【参加雀士(※順不同・敬称略)】

朝倉康心、麻宮あかね、明科瑞希、小倉ゆさ、木原浩一、小林剛、谷井茂文、綱川隆晃、土田浩翔、仲林圭、西乃うるり、堀慎吾、牧野伸彦、松田麻矢、水口美香、瑞原明奈、渡辺太

※必ず、「雀魂」をご自身のオンライン上でプレイできるデバイスをお持ちの上ご来場ください。

※対局するプロ雀士の方や対局時間はお選び頂けません。

※混雑状況などに応じて、試合の途中でも対局を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※整理券はなくなり次第配布終了となります。

※当日、キャンセル待ちのスタンバイ列もご用意させて頂きます。

対局チャレンジ「Vの間」について

「雀魂」ではVTuberと会話しながら対局を楽しめる。「Vの間」は事前エントリーが必要となる。なお、すでに応募は締め切りとなっている。

【参加VTuber(※順不同・敬称略)】

朝陽にいな、天籠りのん、鴨神にゅう、咲乃もこ、千羽黒乃、柚原いづみ、龍惺ろたん

※必ず、「雀魂」をご自身のオンライン上でプレイできるデバイスをお持ちの上ご来場ください。

会場内では「魂天神社 縁日」コーナーなども登場!

会場では他にも、「ミニゲーム『一姫のアゲアゲ☆フィーバー』先行試遊」や「ARフォト撮影」、「グリーティングイベント」、「雀魂おみくじ」など計9つのアトラクションが楽しめる「魂天神社 縁日」コーナーが登場する。

その他にも「パートナー企業ブース出展」や「チャレンジ企画」、「グッズなどの販売」といった各種施策が実施される。

公式Xでのプレゼントキャンペーンも計3件実施!

【物販】

「雀魂」公式Xでは、「オリジナル雀魂Tシャツ」が抽選で当たる「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~ 開催記念!」など各種キャンペーンを実施。各キャンペーンの詳細は特設サイトにて確認してほしい。

□「雀魂」公式X

□「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~」特設ページ

「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~ 開催記念!」

期日:5月3日19時まで

「ハッシュタグキャンペーン」・「生放送記念!フォロー&リポストキャンペーン」

5月3日0時~5月3日23時59分

「雀魂6周年記念~魂天神社例大祭~」

開催日時:5月3日10時30分~19時

会場:TFTホール(東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館2F)

参加費:無料

※入場時に手荷物検査を実施させていただく場合がございます。

※会場内の人数が多すぎる場合は、参加規制がかかる場合がございます。

※一部プログラムには事前のエントリーが必要になります。

(C)2019 Soul Games, Inc.

(C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.