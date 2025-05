「i-dle」ロゴ

5人組グローバルガールズグループの(G)I-DLEが、「i-dle (アイドゥル)」とグループ名を変更し、スペシャル・アルバム『We are i-dle』を5月2日日本時間18時にサプライズリリースした。トラックリストは以下の通り。01. LATATA (i-dle ver.)02. HANN(_) (i-dle ver.)03. Senorita (i-dle ver.)04. Uh-Oh (i-dle ver.)05. Oh my god (i-dle ver.)06. LION (i-dle ver.)07. i’M THE TREND (i-dle ver.)08. DUMDi DUMDi (i-dle ver.)09. HWAA(火花) (i-dle ver.)

i-dle (ミヨン/MIYEON, ミンニ/MINNIE, ソヨン/SOYEON, ウギ/YUQI, シュファ/SHUHUA)は、5月1日に公式SNSチャンネルを通じて、(G)I-DLEから「i-dle」にグループ名を変更したことを公表した。デビュー7周年を迎えたi-dleは、2018年5月2日のデビューより7年間を共にしたグループ名から、「i-dle」として新たに出発する。

i-dleは、これまでの「(G)I-DLE」というグループ名から「G」を無くした。これによってi-dleは、「女性」や「GENDER」などの枠組みに捉われず、どんな性別にも定義できないグループのアイデンティティを再確立することを意味する。同時に、区別したり強調するために使用する記号である丸括弧も取り、より限界のない音楽とコンセプトを届けていく。

日本に於いては「SUMMER SONIC 2025」に初出演することが決定している。