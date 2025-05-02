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i-dle ¡Ê¥ß¥è¥ó¡¿MIYEON, ¥ß¥ó¥Ë¡¿MINNIE, ¥½¥è¥ó¡¿SOYEON, ¥¦¥®¡¿YUQI, ¥·¥å¥Õ¥¡¡¿SHUHUA)¤Ï¡¢5·î1Æü¤Ë¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢(G)I-DLE¤«¤é¡Öi-dle¡×¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿i-dle¤Ï¡¢2018Ç¯5·î2Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê7Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤«¤é¡¢¡Öi-dle¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
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