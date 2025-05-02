¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Ê4¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿½éÅÐ¾ì¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼4¿Í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë4¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª2025Ç¯ÅÙ¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¼¼²¬ÂçÀ²¡Ê¤à¤í¤ª¤«¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë¡¢ÀÐÅÏ²ÖºÚ¡Ê¤¤¤·¤ï¤¿¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡¢µÈ²¬·ÃËã¡Ê¤è¤·¤ª¤«¡¦¤¨¤Þ¡Ë¡¢ÀõÁÒÈþ²¸¡Ê¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤ª¤ó¡Ë¤Î³Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Æ±¶É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖFuji Television Announcers¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¼²¬¥¢¥Ê¤Ï¶å½£ÂçÂç³Ø±¡¤Çµ¡³£¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÅÏ¥¢¥Ê¤ÏÃæÂçÊ¸³ØÉôÂ´¤Ç¡¢¹ç¾§Îò10Ç¯¡õ¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹Îò14Ç¯¡£µÈ²¬¥¢¥Ê¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¤Ç³Ø·Ý°÷¡¢ËÉºÒ»Î¡¢¹Í¸Å¸¡ÄêÃæµé¡¢¸ÅÊ¸½ñ²òÆÉ¸¡Äê3µé¡¢µþÅÔ¸¡Äê3µé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÀõÁÒ¥¢¥Ê¤ÏÁáÂç¾¦³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó3»þ´Ö57Ê¬´°Áö¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£