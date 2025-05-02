¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹inÂçÂ¼2¡Û¿¿Ä»¾ÏÂÀ¡¡Áý¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹inÂçÂ¼2¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢4Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥9R¤Ç¤Ï1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿Ä»¾ÏÂÀ¡Ê29¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯Æ¨¤²¤ÆÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Íè·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¡£¡Ö¡ÊºÊ¤ÎÀ¾²¬À®Èþ¤Ë¡Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
Í¥¾¡Àï¡Ê11R¡Ë¤Ï2¹æÄú¡£º¹¤·¡¢·þ¤ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÇ°´ê¤Î½éV¤òÁÀ¤¦¡£