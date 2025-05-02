¡Ú¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡Û¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡¡¥¿¥Ã¥°£Ô£±²óÀï·ãÆÍ¤ÎSareee¤òÌÔÈãÈ½¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Çà°ø±ï¤ÎÂÐ·èá¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡×¤Ï£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö£Á£Á£Á£×¥¿¥Ã¥°¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ò£²Æü¤Ë¹Ô¤¤¡¢à¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤È¸µ£×£×£Å¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤¬£±²óÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡²¦¼Ô¤Î¿åÇÈ°½¡õ²ÃÆ£±à»Ò¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢£¹¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎºÌ±©¾¢¡õ£Ó£á£ò£å£å£å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥Ê¥®¡õÀÄÌÚ¤¤¤Ä´õ¡¢´äÃ«Èþ¹á¡õ²¬Í¥Î¤²Â¡¢¶¶ËÜÀé¹É¡õ¥¢¥ß¥é¡¦¥é¥é¡¢Êõ»³°¦¡õ£Ö£Å£Î£Ù¡¢ÀîÈªÍü¸ê¡õ£Í£á£ò£é£á¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ß¤£¡õµßÀ¤Ç¦¼ÔÍð´Ý¡¢¶ÇÀé²Ú¡õºÌ²êÁó¶õ¡¢¥»¥¤¥Ç¥£¡¦¥®¥Ö¥¹¡õ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥í¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²óÀï¤Ç£Ó£á£ò£å£åÁÈ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢·çÀÊ¤·¤¿ÀÄÌÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÄ¿§¤Î¿Í·¿¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤òÁª¤ó¤ÀºÌ±©¾¢¤Î¥¯¥½¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤µ¡×¤È¡¢¥Á¥¯¥ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ò¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ù¥ë¥È¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¡Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¡Ë´¬¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¤½¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£ÊÌ¤ËÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤Î´Ô¸µ¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£±·î¤Þ¤Ç¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¸å¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤«¤éÅ±Âà¡£º£ÅÙ¤Ï£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¼ëÎ¤¡Ë¤òÁÀ¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó£Ó£á£ò£å£å£å¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¡Ë´¬¤±¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£Ä¹Í¿Àé¼ï¤¬¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤³¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¾¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¦¥Ê¥®¤Ï¸ý¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¦¥Ê¥®¤¬¥×¥Ã¥Ä¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤ë¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤â¿Í·¿¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ±þÀï¤·¤¿¡£
¡¡°ø±ïÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£