timelesz ¸¶²Å¹§¡¢¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¡Ö°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤Ëtimelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸¶²Å¹§¡õ»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤ÎÍ½´¶¡¡¿·À¸timelesz¤Ï¡È¼ÇµïÎÏ¡É¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢BABEL LABEL¤¬TBS¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Àー¥¯¥êー¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£¡ÖIgnite¡×¡á²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£Éã¿Æ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÛ¸î»Î¤ò»Ö¤·¤¿´ÖµÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î±§ºêÎ¿¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÈÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÀø¤ê¹þ¤ß¡¢¿Í¡¹¤ËÁÊ¾Ù¤òÊ²¤¤Ä¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¸¶¹ð¤ò¾¡ÁÊ¤Ø¤ÈÆ³¤¯³¦·¨¤Ç¤Ï¡ÈÌµË¡¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ø¤·¤²¤ÊË¡Î§»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÛ¸î»Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÈË¡¤ÎÅö¤¿¤ê²°¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¶â¤«¡¢ÀµµÁ¤«¡£
¡¡¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÒÅÄºàÌÚÅ¹¤Î¼ã¼ÒÄ¹¡¦ËÒÅÄ°ìÌé¡£Éã¤Ç¤¢¤ëËÒÅÄºàÌÚÅ¹¤ÎÀèÂå¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÌé¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¼ã¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºàÌÚÅ¹¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¼Ò°÷»×¤¤¤Î°ìÌé¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ë¡¢ËÒÅÄºàÌÚÅ¹¤Ç³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ìÌé¤À¤¬¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¦¤È¶¯µ¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤òÊú¤¨¤ëºàÌÚÅ¹¤Î¼ã¼ÒÄ¹¤ò¸¶¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸¶¤Ïtimelesz²ÃÆþ¸å½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤Î´ÖµÜ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤éËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸¶¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¸¶²Å¹§¡Êtimelesz¡Ë¡ÊËÒÅÄ°ìÌéÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈËÍ¤Ï¡¢ËÒÅÄºàÌÚÅ¹¤Î¼ã¼ÒÄ¹¡¦ËÒÅÄ°ìÌé¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢timelesz¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè4ÏÃ¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸¤äå«¤¬¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë