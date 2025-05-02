¡È¿©¡É¤â¡ÈÍ·¤Ó¡É¤â¡Ä³Ú¤·¤¤¥³¥ÈËþºÜ ¡ÖDEJIMAÇî¡×¤¤¤è¤¤¤è3Æü³«Ëë¡ª³Æ²ñ¾ì¤Î½àÈ÷¤â½çÄ´¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤¤¤è¤¤¤è3Æü¤«¤é¤Ï¡ÖDEJIMAÇî¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤ò¥áー¥ó¤Ë3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2ÆüÄ«¤«¤é½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤«¤â¤á¹¾ì¡õÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±🏀¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ÊÅ¸¼¨¡×¤Ê¤É
¡ÊÀÄÌÚÍºÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¡ÈONE¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¥¼¥ó¥¿¥«¥éー¤ÎÂç¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¹¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹¾ì¤ÈÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¶¨»¿´ë¶È¤Ç¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿²ñ¼Ò¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¡ÖONE DEJIMA¡×¤¬´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î¿©ºà¤ÎÍ¢Æþ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ë²è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊONE DEJIMA ±ó»³ Ä¾¿Í¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢³¤±¿»º¶È¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»º¶È¡£¤½¤³³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø3¡ß3¥Þ¥¸¥Ç¥¸¥ÞGAMES2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ»³¤ Ï¢»ÖÁª¼ê¤¬¡¢3¿ÍÀ©¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±ÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤ä¥°¥ë¥á¥Öー¥¹¤ÎÀß±Ä¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ï ¡ÈµÈ½»¡É¤¬¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ë
º£Ç¯¤â70°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥°¥ë¥áº×¤ê¡×¡£
1Æü¤Ë8000Ëç°Ê¾åÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤¤¤«¾Æ¤¡×¤ä¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡ª¶å½£½é¾åÎ¦¤Î¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¥Ðー¥¬ー¡×¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢ÃÏ¸µ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¤¦¤Á¡¢3Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌ¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¡È¥¬¥¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Î½Ð±é¡É ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀîËÌ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢½÷À·Ý¿Í¤ÎµÈ½»¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬µÞ¤¤ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¿Íµ¤¤Î ¡È»Å»öÂÎ¸³¡É ´ë²è¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸in Ä¹ºê¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë ¡È»Å»öÂÎ¸³´ë²è¡É¤ò³«ºÅ¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ª»Å»öÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢2³¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ù¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖDEJIMAÇî¡×¤Ï¡¢3Æü～6Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ËÅì»Ô,
ÆÁÅç,
¶âÂ°²Ã¹©,
À¸²Ö,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼