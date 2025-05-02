°ËÆ£±ÑÌÀ¡¡Âçºå¥³¥ß¥³¥ó¤Ç±Ç²è¡Ø60¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò¸ø³«¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬£²Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¤Îº×Åµ¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¡Ê£²¡Á£´Æü¡Ë¤Ç¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¡ª¡×¤Î£²£µ¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÆ±ºî¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡£¸¸¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀÄÇ¯¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁûÆ°¤òÉÁ¤¤¤¿£Ó£Æ¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò´Ø·¸¼Ô¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡£»£±ÆÃæ¡¢´ÆÆÄ¤¬±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Í¤·¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¤ÏËÍ¤â¸À¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤À¡¢ÆÃ»£¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö£¶£°¥»¥«¥ó¥º¡×¡Ê£°£°Ç¯¸ø³«¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î¥Þ¥·¥ó¡Ö¥¨¥ì¥Î¥¢¡×¤ËÆ´¤ì¡¢£±£¹£¶£·Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢´¶³Ð¡££±£°Ç¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢º£¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£