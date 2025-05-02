¥´¥í¥Ã¤È²ÌÆù¤ÇìÔÂô¡Ä¡ª¥´¥ó¥Á¥ã¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬¹¬¤»¤ÎÌ£¤À¤Ã¤¿
´Ú¹ñ¥´¥ó¥Á¥ã¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯
¿Íµ¤ÂæÏÑÃã¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎGong Cha¡Ê¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¤«¤é¡¢4·î24Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤´¤í¤´¤í¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤ÈºòÇ¯´Ú¹ñ¥´¥ó¥Á¥ã¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡È¤×¤è¤×¤è¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¡É¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤¬¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ª
¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤µ¤ÏM¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ700±ß¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡ª
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤Î°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥í¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÌÆù¤â¥´¥í¥Ã¤ÈìÔÂô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¡¢¥´¥ó¥Á¥ãÄêÈÖ¤Î¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡£»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥´¥¯¥´¥¯°û¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£
¥ß¥Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¤Ï»°²¹Åü¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤1ÇÕ
¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¸åÌ£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤â¤µ¤Ã¤½¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ2²ó°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½ë¤¤¤È¤¤Ç¤â¥´¥¯¥´¥¯¤¤¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÌÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥´¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤1ÇÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£