»³²¼¿ôµ£»°ÃÊ¤¬»ö¼Â¾å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡¡»³ËÜÇî»Ö¸ÞÃÊÇË¤ë¡¡¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾´ý¤ÎÎµ²¦Àï5ÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°Àï½à·è¾¡¤¬2Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸å¼ê¤Î¾©Îå²ñ°÷¡¢»³²¼¿ôµ£»°ÃÊ¡Ê16¡Ë¤¬»³ËÜÇî»Ö¸ÞÃÊ¡Ê28¡Ë¤ò116¼ê¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ÈÆ±»þ¤Ë4ÁÈ¾ºµé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤Ç¼¡ÅÀ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»³²¼¤Ïµ¬Äø¤Ë¤è¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¼¡ÅÀ»ñ³Ê¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤Ç¹ßÃÊÅÀ¡Ê¾¡Î¨2³ä5Ê¬°Ê²¼¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µþÅÔ»Ôºß½»¤Î»³²¼¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á°ÊÍè¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»ÎÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¼¡ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ï¼¡ÅÀ¤ò2²ó¤È¤ì¤Ð½ç°ÌÀï½Ð¾ì»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î»ÍÃÊ¾ºÃÊ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÎµ²¦Àï5ÁÈ·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¾©Îå²ñ°÷¤Ë¤â¼¡ÅÀ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»³²¼¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤¬»ö¼Â¾å·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³²¼¤Ï¾ºµé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£