¡ÚBottega Veneta¡Û¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤♡ ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥à¡¼¥ÉÉº¤¦¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡ª
RayÆÉ¼Ô¤ÎÆ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBottega Veneta¡×¤«¤é¡¢¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Bottega Veneta¤Î¥¤¥ó¥È¥ì¥Á¥ã¡¼¥È¤¬½Õ¤Î¥¤¥ó¥È¥ì¥Á¥ã¡¼¥È¤¬½Õ¤Î¥ê¥é¥¯¥·¡¼¥à¡¼¥É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¥à¡¼¥É¤òËþ¤¿¤¹¿·ºî¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÃæ♡ ²£Ä¹¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥È¡¼¥È¡Ö¥Ô¥Ê¥³¥Æ¡¼¥«¡×¤È¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ð¥Ë¥Æ¥£·¿¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥ì¥Á¥ã¡¼¥È¤È¼«Í³¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄºÇ¿·¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Item ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
Item ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ä¤¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥±¡¼¥¹
¼ýÇ¼ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¤°¤ë¤ê¤È³«¤¯¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÇÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
Photograph¡¿Kentaro Kambe
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò