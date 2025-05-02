°æ¾å¾°Ìï¥Ù¥¬¥¹¾åÎ¦¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄNY¤Ë¸½¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥¢¥Þ9´§Âç´ï¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤¤¡×
¥¢¥Þ9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡¢ÊÆ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤¦ËÉ±ÒÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡£·èÀï¤¬Ç÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÈâË¤ß¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±3Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé6²óÀï¤Ç¥ê¥Ð¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Î·×ÎÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤âÇÁ¤¤¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó»á¤é¤â½ÐÀÊ¡£²ñ¾ì¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¸ø¼°X¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥¢¥Þ9´§Âç´ï¤Î»Ñ¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ð¤¤¡£¤½¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÄéÁª¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õUS¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ¥¿¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁê¼ê¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥ª¥é¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¡ÖÄéÎïÅÍÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¿ÈÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¢¤ë¤Í¡ªÂÎ´´¤ò´¶¤¸¤ë¡¡Æ®»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤ÉÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÄé¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ó¥°»ï¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±»ï¼çºÅ¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¶½¹Ô¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë