¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÎÌ¾¼ê¥í¥Ã¥Ù¥ó¤¬»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡¡¸ÅÁã¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ÎU14´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤
¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤Ï¡¢16ºÐ¤À¤Ã¤¿2000Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸åPSV¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯8·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÃæ±û¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤éÍø¤Â¤Îº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡8²ó¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡1²ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤À¤¬¡¢1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤¬Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥U14Ç¯Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥í¥Ã¥Ù¥ó»á¤¬²æ¡¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¥¢¥ê¥¨¥ó¤Î·Ð¸³¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈà¤ÏºÇ½é¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤è¤ê¡Ë