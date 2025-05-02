¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î¼é¸î¿ÀGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ïº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤Ø
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î¼é¸î¿À¤Ïº£²ÆÃíÌÜ³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Times¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë23ºÐGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï2021Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬33»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÍË¾³ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ë¥·¥¢¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Despeja Joan García a córner en el #EspanyolRealSociedad!#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/IjwvvM8iFE— LALIGA (@LaLiga) August 24, 2024