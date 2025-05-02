¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î²Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ä³¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥¹¡õÆ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤â
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë(DIOR)¤«¤é¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ª¥ê¥Ó¥¨¥é¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î¤è¤êÈ¯Çä¡£
¡È³¤¤ÎÀ¸¤Êª¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥¢¥¹
¡Ö¥Ç¥£¥ª¥ê¥Ó¥¨¥é¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢²Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥¥ã¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¥Ô¥¢¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ä´¬³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁõ¾þ¡£¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Ë¤¤é¤á¤¯³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÍÉ¤ìÆ°¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¡¢´¬³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ò¥È¥Ç¤ä³³Ì¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÏ¢¤Í¤¿¥Ô¥¢¥¹¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²Æ¤Î³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢´é¼þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¿¥Ã¥»¥ëÉÕ¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥»¥ëÉÕ¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖChristian Dior¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥È¡¼¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°Êª¤ä¥Ñ¡¼¥à¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤â
¤Þ¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¿¥óÊÔ¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£¥¾¥¦¤ä¥¥ê¥ó¡¢±î¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¾Ý¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ä¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤¬Â·¤¦¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ö¥Ç¥£¥ª¥ê¥Ó¥¨¥é¡×¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯4·î
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥¢¥¤¥Æ¥àÎã¡§
¡¦¥Ô¥¢¥¹ 83,000±ß
¡¦¥Ô¥¢¥¹ 100,000±ß
¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥»¥Ã¥È 72,000±ß
¡¦¥Á¥ã¡¼¥à 115,000±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
TEL¡§0120-02-1947
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î²Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ä³¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥¹¡õÆ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤â