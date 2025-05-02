ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢Ãæ³Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¡È³ÖÎ¥¡É¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¡Ö¼«³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ê21¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø6¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¡Ä¡©½éÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿6¿Í¤Î¡È1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÌîÂ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤ò¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢»°¸¶±©°á¡¢¾¾Èø½á¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢Ãæ»³¤Ò¤Ê¤Î¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢º£ºî¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥¹¤Ë1¿Í¤âÍ§Ã£¤¬¤ª¤é¤º¡¢²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Ã»³»å¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·àÃæ¤Ç¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬¥ê¥¢¥ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂ¼¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¹Ô¤±¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Áû¤®¤¹¤®¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ï3¿ÍÀÊ¤Ë1¿Í¤Ç¥Ý¥Ä¥ó¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼¡¢¾¾Èø¡¢ÎëÌÚ¡¢Ãæ»³¡¢½¡¹ËÄï´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï²ì²°ÁÔÌé¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢½ÐÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈÅÄ¤È»°¸¶¤«¤é¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¡Ä¡©½éÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿6¿Í¤Î¡È1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÌîÂ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤ò¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¢»°¸¶±©°á¡¢¾¾Èø½á¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢Ãæ»³¤Ò¤Ê¤Î¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢º£ºî¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥¹¤Ë1¿Í¤âÍ§Ã£¤¬¤ª¤é¤º¡¢²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Ã»³»å¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼¡¢¾¾Èø¡¢ÎëÌÚ¡¢Ãæ»³¡¢½¡¹ËÄï´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï²ì²°ÁÔÌé¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢½ÐÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈÅÄ¤È»°¸¶¤«¤é¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£