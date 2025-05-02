¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤Ç¡Ö#¶â¥í¡¼¡×£Ø¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö»É¤µ¤ë¡×
µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê84¡Ë¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à¾ì¸ø³«ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºÇ¿·ºî¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤¬2Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ³«»ÏÁá¡¹¡Ö#¶â¥í¡¼¡×¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ÞÃ£¤Ã¤Æ¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¥¥à¥¿¥¯¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¼¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï±éµ»¤¬°ìÊÕÅÝ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¥à¥¿¥¯¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¡Í£°ìÌµÆó¤À¤·¡¢¤à¤·¤íÀ¼¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Æ·ë¹½¹¥¤¡×¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤³¤í¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¿´¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµ½ÒÊ¸¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤ë±Ç²è¡×¡Ö¤³¤Î½øÈ×¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤´¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢§¤¢¤é¤¹¤¸¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ÎÆüËÜ¡¢11ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦âÃ¿Í¡Ê¤Þ¤Ò¤È¡Ë¤Ï¡¢²Ð»ö¤ÇÊì¤ò¼º¤¦¡£Éã¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢ÁÂ³«Àè¤ÎÂç¤¤Ê²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿âÃ¿Í¤Ï¡¢ÊìË´¤¸å¡¢¿·¤¿¤ËÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÎËå¡¦²Æ»Ò¤ËÂÐ¤·Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤Ë¤â¤Ê¤¸¤á¤º¡¢Æ±µéÀ¸¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢²°Éß¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÄ¥µ¥®¡£âÃ¿Í¤ÏÀÄ¥µ¥®¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÂçÇìÉã¤¬·ú¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¸Å¤¤Åã¤Ø¤à¤«¤¤¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µù»Õ¤Î½÷À¥¥ê¥³¤ä¡¢²Ð¤òÁà¤ëÆæ¤Î¾¯½÷¥Ò¥ß¡¢âÃ¿Í¤òÄÉ¤¦¥¤¥ó¥³¤¿¤Á¡£¤ä¤¬¤ÆâÃ¿Í¤ÏÂçÇìÉã¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂçÇìÉã¤¬âÃ¿Í¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡ÄµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¼«ÅÁÅªËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¢§µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§µÜºê½Ù¡¡¡¡¢§²»³Ú¡§µ×ÀÐ¾ù
¢§À¼¤Î½Ð±é¡§»³»þÁï¿¿¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢¹ñÂ¼È»¡¢¾®ÎÓ·°¡¢²ÐÌîÀµÊ¿