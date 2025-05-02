Omoinotake¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È
¡¡Omoinotake¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØOmoinotake Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò2026Ç¯3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¡¢Omoinotake¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ä¡Ä¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE¡Ù½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Î³èÌö¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎÏ©¾å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Îµ°À×¤ò¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ë¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡õ¥Ûー¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçÊÔÀ®¤ÇÌ¥¤»¤ë¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡Ø¥ª¥â¥¿¥±¥é¥Ü¡Ù²ñ°÷¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü5·î2Æü¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢5·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¾ÜºÙ¤äº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Omoinotake¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤äSNS¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë