¡ÚÃæÆü¡Ûº£µ¨ºÇÄ¹£´Ï¢¾¡¤Ç½é¤ÎÃù¶â£±¡¡¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬£²¾¡ÌÜ¡¡Ãæ¼´¤Ä¤Ê¤¬¤ê½õ¤Ã¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ç£´ÂÇÅÀ¡¡
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£²¡½£´ÃæÆü¡Ê£²Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤Î£´Ï¢¾¡¤Ç¡¢½é¤ÎÃù¶â£±¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¹¨¤¬£²²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î£³²ó¤ËÈ¿·â¡££±»à¤«¤é²¬ÎÓ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢£´Ï¢ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£»³ËÜ¡¢¾åÎÓ¤¬°ÂÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ËþÎÝ¤Ç¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÆ±ÅÀ¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£¤Ê¤ª¤âÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº¸Á°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë¤â£±»à¤«¤é£³ÈÖ¡¦¾åÎÓ¤¬±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£²»à»°ÎÝ¤Ç¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬±¦Á°¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î£³¿Í¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Èµ¡Ç½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¹¨¤ÏÃæÈ×¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¡££³²ó¤«¤é£¶²ó¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ£±ËÜ¤ËÉõ¤¸¤¿¡££·²ó¤Ë£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Æ²ÎÓ¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¡££·²ó£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£