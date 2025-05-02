ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¿´ÍÙ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò♡1µé¼×¸÷¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤Æü»±¡×
¤Þ¤À5·î¤Ê¤Î¤ËÂÀÍÛ¤Ë¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£½©¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ß¤À¤é¤±¤Ç¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÈþÇò¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢öÀ²±«·óÍÑÆü»±¤Ê¤éÆÍÁ³¤Î±«¤â»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤Ç¤¤ë¡ª¿å¿§¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤Ç¡¢ÌÔ½ë¤Î²Æ¤âÎÃ¤·¤²¤Ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¼×¸÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¼×Ç®¸ú²Ì¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À²±«·óÍÑ¥Ñ¥é¥½¥ë(ÆüËÜÀ½1µé¼×¸÷À¸ÃÏ»ÈÍÑ)¡£
Ä¹»±¡ï13,200/¥µ¥ó¥É¥ì¥¹(¥à¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥È)¡¡¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï13,200/¥É¥ì¥¹¥Æ¥ê¥¢(¥É¥ì¥¹¥Æ¥ê¥¢ ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹)
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯5·î¹æ¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤µ¤»¤Ê¤¤Æ©ÌÀÈþÈ©»à¼éPROJECT¡×
»£±Æ/¾®Àî·ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/Æþ¹¾Ì¤Íª ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/¾¾ÅÄÈþÊæ ¥â¥Ç¥ë/¾åÀ¾À±Íè ¹½À®¡¦Ê¸/ËÙÈþ¹á»Ò ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô