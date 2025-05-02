¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û½éÂå½÷²¦¤Ë²¦¼ê¤ÎÂçºåM¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¹¶·â¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç°µÅÝ¡¡Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Ë»Å»ö¤µ¤»¤º
¡¡¡þÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè1Àï¡¡ÂçºåM3¡½0NECÀîºê¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¡¡ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡Âè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçºåM¤¬3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇNECÀîºê¤ËÀè¾¡¤·¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥ê¡¼¥°¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤à·è¾¡Àï¤Ï¡¢µìV¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¡£º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¤ÎÂçºåM¤¬¡¢ºòÇ¯·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤é8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¹¶·â¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13ËÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÎÓ¤¬10ËÜ¡¢ÅÄÃæ¤¬9ËÜ¡¢Ì¬ÎØ¤¬8ËÜ¡£Áê¼ê¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÓ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ3¥»¥Ã¥È¼è¤êÀÚ¤ì¤¿¡£Îý½¬¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁ´°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀï¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ì¬ÎØ¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¡Ö4¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¿ô¤Ç¤â8¡½4¤È°µÅÝ¡£º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁíÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î895ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿NECÀîºê¤Î¥¨¡¼¥¹º´Æ£¤ò¡¢20¡¦51%¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤¬¤«¤«¤ë·è¾¡Âè2Àï¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£