JAL¡¢¹ñÆâÀþ¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Çµ¡ÆâÈÎÇä¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÀþ¤Î¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Çµ¡ÆâÈÎÇä¡×¤Ç¡¢¡ÖHG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡ÚJAL ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼Ver.¡Û¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£²Á³Ê¤Ï3,900±ß¡¢JAL¥«¡¼¥É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È3,510±ß¤Ë³ä¤ê°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£1¿Í1¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Çµ¡ÆâÈÎÇä¡×¤Ç¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¡¢µ¡Æâ¤Ç¤ÎÂÐÌÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¤Ï8·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Çµ¡ÆâÈÎÇä¡×¤Ï¡¢µ¡ÆâWi-Fi¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÅÐÏ¿¸å3Æü´Ö¡¢µ¡ÆâÈÎÇä¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Á÷ÎÁÌµÎÁ¡£¡Ê²èÁü¡§JAL¸ø¼°X¡Ë