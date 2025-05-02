¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëMF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢Êü½Ð±½¤Ë¡ÖÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¤Þ¤À¤³¤³¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëMF¤Î¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢Àè·î30Æü¤Ë¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØECHO¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
Àè·î28Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë5Ž°1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£
¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢22ºÐ¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç24»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÏÌµ¤·¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤éÂ¾¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤âÊü½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¼«¤é¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¤ä¾å¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¼¡Âè¤À¡×¤Èµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¤Þ¤À¤³¤³¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ï¤¤¤ë¤Ù¤ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤ë¤Ù¤ºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¤Ï¼þ°Ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡ÖµÞ·ã¤Ë¿êÂà¤·¤¿¡×6Ì¾¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê
2019Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ7Ç¯´Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡£¼ã¤ºÍÇ½¤¬»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»ÄÎ±¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£