à¤ªÇ¦¤Ó¡¦¤Ò¤È¤êÎ¹á¤â¡Äà±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬
¡¡½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤³°¤Ç¤ÎÂÚºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö#´Ú¹ñ #°ì¿ÍÎ¹¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö1¿Í´Ú¹ñ¼Ì¿¿¤¿¤Á¡×¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾¼ÏÂ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Å¹¤ä¡¢¥Ñ¥ó¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥á¥¬¥Í¤È¥¥ã¥Ã¥×»Ñà¤ªÇ¦¤Ó¥¹¥¿¥¤¥ëá¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¶À±Û¤·¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¿ÍÀ¸¤Ç²¿²ó¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¼«µÔ¤®¤ß¤Ë¼«¿È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤µ¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¡¢¿©¤Ù¤ë¿¿²Æ¤µ¤ó¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î´Ú¹ñ°ì¿ÍÎ¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö1¿Í¤Ç´Ú¹ñ¡©´Ú¹ñ¸ì¾¯¤·ÏÃ¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤ÏÇµÌÚºä46¤Ç2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯2·î26Æü¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£