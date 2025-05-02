¡Ö¿Í´Ö¥Ã¶ò¤«¥Ã¡ª¡×¥Í¥³ÍÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¡Ê²¼ËÍ¡Ë¤ÎËèÆü¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ëÇÌ¡²è¡Øº£Æü¤â¥Í¥³ÍÍ¤Î°µ¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥å¡¼¥ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Í¥³ÍÍ¡É¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¡Øº£Æü¤â¥Í¥³ÍÍ¤Î°µ¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ê¤¦¤°¤¤¤¹²Î»Ò¡¿KADOKAWA¡Ë¡£
¡¡Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡×¤È»É¤µ¤ê¡¢Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡ÈÇ¤È¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È°¦¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç²æ¤¬Æ»¤ò¤æ¤¯2É¤¤ÎÇ¡¦¥¥¸¥Í¥³ÍÍ¤È¥¯¥í¥Í¥³ÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥³ÍÍ¤¿¤Á¤ËÆü¡¹¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¶âÇ·½õ¤È¥¹¥ß¥ì¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Ç¤Î»Ñ¤È¡¢¡ÈÇÃæ¿´Åª¡É¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥Ä¥ó¤È¤¹¤Þ¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÆÍÁ³ÍýÉÔ¿Ô¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¡¢´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¥Í¥³ÍÍ¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÈÇ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä²¹¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Í¥³ÍÍ¤¬¡È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤È¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤ÎËí¸µ¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤òÃÖ¤¯°ìËë¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈáÌÄ¥â¥Î¤Î¹ÔÆ°¤â¡¢¥Í¥³ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£»ô¤¤¼ç¤¬¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¿©¤Ù¤Ê¤¤!!¡×¤ÈÅÜ¤ë¥Í¥³ÍÍ¤Î»Ñ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤³¤½¡¢Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥³ÍÍ¤¿¤Á¤Ï¡ÈÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡Ê¡©¡Ë¤¬¶¯¤¯¡¢¡Öº£Æü¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¤ÈÌµ¸À¤Î°µ¤ò»ô¤¤¼ç¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Öº£Æü¤ÎÊ¬¤Ï¤â¤¦¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö²¶¤¬¡È¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²¡¤·ÄÌ¤¹ÍýÉÔ¿Ô¤µ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°µ¤¹¤é¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤¯¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤¡£Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÖÇ¤ÈÊë¤é¤¹¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¡¢¤½¤·¤ÆÇ°¦¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡£Ç¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìþ¤·¤È¾Ð¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤1ºý¤À¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ¤¹¤º¤«¤ó