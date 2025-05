MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。4月28日(月)の放送では、4月に出演した海外ライブ「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」について語りました。

新しい学校のリーダーズ・RIN

AG! in 台北!! #CENTRAL_FEST https://twitter.com/hashtag/CENTRAL_FEST?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw at Zepp New Taipei 🌠🌠 ARIGATO‼️ pic.twitter.com/2PIsOYNOgD https://t.co/2PIsOYNOgD