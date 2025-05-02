ÍµÈ¡ÖÌµÂÌÃæ¤ÎÌµÂÌ¡¢ÅØÎÏ¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Î¡È´ê³Ý¤±¡É¤Ë¶ì¸À
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´Ø ÂÀ¤È¥Ï¥Þ¥Î¤È¥Ø¥ó¥ß¡¦¤Ø¤ó¤ßÎ¼²ð¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡´ê³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¡È³å¡É
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤Î°¯ÈþÀ¶¤¬¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë¤«¤é»Å»ö¤ò¤¯¤ì¡É¤È´ê³Ý¤±¤ò¤·¤¿¤é±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø¤¤¤ï¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÃÇ¤Á¡¢¿À¼Ò¤Ç´ê³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ø¤ó¤ß¤â¡¢ÌóÈ¾Ç¯Á°¤ËÀèÇÚ·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ´ê³Ý¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø»Å»ö°Ê³°¤Ç¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡È¿ÀÍÍ¤È¤ÎÀÀ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ø¤ó¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¼ºÎé¤À¤è¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ê³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤è¡£ÌµÂÌÃæ¤ÎÌµÂÌ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡£¡È¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ø¤ó¤ß¤Ï¡¢¡Öµ¢¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ê³Ý¤±¤Î½ªÎ»¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤Ø¤ó¤ßÎ¼²ð¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢´Ø ÂÀ
¢¡´ê³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¡È³å¡É
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤Î°¯ÈþÀ¶¤¬¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë¤«¤é»Å»ö¤ò¤¯¤ì¡É¤È´ê³Ý¤±¤ò¤·¤¿¤é±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø¤¤¤ï¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÃÇ¤Á¡¢¿À¼Ò¤Ç´ê³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ø¤ó¤ß¤â¡¢ÌóÈ¾Ç¯Á°¤ËÀèÇÚ·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ´ê³Ý¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø»Å»ö°Ê³°¤Ç¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡È¿ÀÍÍ¤È¤ÎÀÀ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ø¤ó¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¼ºÎé¤À¤è¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ê³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤è¡£ÌµÂÌÃæ¤ÎÌµÂÌ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡£¡È¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ø¤ó¤ß¤Ï¡¢¡Öµ¢¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ê³Ý¤±¤Î½ªÎ»¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª