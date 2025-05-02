¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡¢µ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡¡¤¹¤Á¡Ö¤Ç¤âÁö¤ëÊý¸þ¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬4·î30Æü¡¢Ç°´ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¶¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô80Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤ä¡¢100Ëü¿ÍÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¡£2·î°Ê¹ß¤Ï¼ÂÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤ÄÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢·ëÀ®¤«¤é2Ç¯¤ÇÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ°À×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÂç¹¥É¾
ÌÜÉ¸ÅþÃ£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ë72¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¡£¼þÇ¯¤Î3¶Ê¡ØJ0KER¡ßJOK3R¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ë¤È¡Ø1ST OF ACE¡Ù¡Ê·ëÀ®1¼þÇ¯¶Ê¡Ë¡¢¡ØBurn it All¡Ù¡Ê·ëÀ®2¼þÇ¯¶Ê¡Ë¤Î°áÁõ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â°ã¤¦¤·¡Ä¤Ç¤âÁö¤ëÊý¸þ¤Ï°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¹¤Á¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î²èÁü¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¤Í¡¢¥µ¥à¥Í¤¬¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤¬¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£LAN¤µ¤ó¤â¡Ö¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤é993ÆüÌÜ¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬X¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡¡¤¤¤ë¤Þ¡Ö¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿¤Ê¤³¤Î·Ê¿§¡×
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎLAN¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö100Ëü¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÃÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÃå¤¤¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö³¨¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤ë¤±¤É¤â¡ª¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿²Ë72¤µ¤ó¡£
Â³¤±¤Æ±«Çµ¤³¤µ¤á¤µ¤ó¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿100Ëü¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡¡Ç¯Æâ80Ëü¿Í¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤«¤é100Ëü¿Í¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£Ç¯¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤âÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Í¡¡ÂÐ¤è¤í¤ä¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿¤Ê¤³¤Î·Ê¿§¡£¤¸¤ã¡¢¼¡¤ÏÄºÅÀ¤Î·Ê¿§¤Ê¡×¤È¤¤¤ë¤Þ¤µ¤ó¡£
¤¹¤Á¤µ¤ó¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï100Ëü¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤é¡¢²¿½è¡Ê¤É¤³¡Ë¤Ø¤Ç¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ß¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£Ãå¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â6¿Í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤â¿´¤ÎÄì¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÌÜÉ¸ÅþÃ£¤ò½Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£