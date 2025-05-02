¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·àÅªµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¡ª¡¡9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é´ñÀ×¡ÄÂåÂÇ¡¦ÀîÀ¥¤¬ÎÞ¤Î·àÂÇ¤Ëµå¾ìÍÉ¤ì¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£´¡½£³¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç²¦¼Ô¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËÒ¸¶Âç¤ÎÂÇµå¤ÏÆâÌî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ëº¸Á°ÂÇ¡£¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀÐÄÍ¤¬»àµå¡£2»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÀîÀ¥¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ðº£µ¨ºÇ°¤Î6Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö8¡×¤È¤Ê¤ë³³¤Ã¤×¤Á¤Ç¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤Ï½é²ó¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢7²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï5²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éÌøÄ®¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢9²ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£